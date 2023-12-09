Batuhan Karadeniz 'hayırlı olsun' dedi Beşiktaş'ın yeni transferini duyurdu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz, Siyah-Beyazlı kulüp ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Batuhan Karadeniz 'hayırlı olsun' dedi Beşiktaş'ın yeni transferini duyurdu

Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa başlayan Batuhan Karadeniz, Sky Spor TR'deki programında yaptığı yorumlarla gündem oluyor.

Bu kez de çok önemli bir transfer iddiası ortaya attı.

Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı'nın, Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Batuhan Karadeniz, "Yusuf Sarı, 5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş camiasına hayırlı olsun." dedi.

Batuhan Karadeniz'in bu iddiası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

1 Temmuz 2022 tarihinde Çaykur Rizespor'dan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olan Yusuf Sarı'nın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

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