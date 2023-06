Beşiktaş taraftarı yeni sezonda takımından çok şey bekliyor

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle adeta ligi kasıp kavuran Beşiktaş, sezonu 3. sırada tamamladı.

Hemen hemen herkes, Şenol Güneş’in Beşiktaş’a birkaç hafta önce gelseydi ne olacağını tahmin edebiliyor.

Her neyse bu konulara girmeyeceğim.

Bu sene Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan girecek Beşiktaş, KF Tirana ve Dinamo Batumi maçının galibiyle eşleşecek.

Artık öyle bir noktaya geldik ki, acaba takımlarımız elenir mi demeden edemiyoruz.

Umuyorum ki Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor da rakiplerini eleyip gruplara kalacaktır.

Beşiktaş taraftarı bu sene en çok da Avrupa maçlarını özlemiştir diye düşünüyorum.

Bildiğiniz üzere siyah-beyazlılar geçen sezon kupalara katılamadı.

Gönül isterdi ki UEFA Avrupa Ligi - Şampiyonlar Ligi olsun, ancak elimizdeki ile yetinmeye çalışacağız.

Konferans Ligi diğer kupalara oranla daha düşük bir turnuva olduğu için, temsilcilerimizin iyi yerlere gideceğini düşünüyorum.

Çeyrek final, yarı final ve hatta final neden olmasın.

Buradaki en önemli konu transfer dönemi.

Doğru nokta transferi dediğimiz şekilde birkaç takviye ile bu iş halledilebilir.

Beşiktaş zaten oyun kurgusunu oturttu. Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar gibi kilit isimler var.

Yeni sezonda Beşiktaş, her zaman olduğu gibi ligin en önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesi.

Bu durum da göz önüne alındığında taraftar, tabiki takımına yıldız bir oyuncu transferi ister.

Bu konuda iş yönetim ve hocaya kalıyor.

Her birlikte göreceğiz nasıl bir süreç işlenecek.

Beşiktaş taraftarı, yeni sezonda şampiyonluk ve kupa bekliyor. Ayrıca Konferans Ligi'nde de iyi bir sonuç...

Yeni sezonu büyük bir merakla bekliyorum.