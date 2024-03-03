Beşiktaş taraftarına saçını başını yoldurdu. İşte o anlar

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş taraftarına saçını başını yoldurdu. İşte o anlar
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un kaçırdığı pozisyon İnönü'de adeta taraftarı yıktı.

Galatasaray derbiye 12. dakikada bulduğu golle 1-0 önde başladı.

Beşiktaş tribünleri maçın başında gelen golle büyük şok yaşadı.

Fernando Santos'un öğrencileri golün şokunu kısa sürede attı.

10. dakikada İnönü'de herkesi ayağa kaldıran bir pozisyon yaşandı.

Etkili gelen Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazdan kale önüne çıkardı.

Cenk Tosun hızlı gelen topa yetişemedi ve mutlak bir golü kaçırdı.

Cenk kayarak kale direğine çarptı.

Siyah Beyazlı taraftarlar kaçan gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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