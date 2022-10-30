Beşiktaş taraftarından muhteşem gösteri

Süper Lig'de Beşiktaş ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Maç öncesinde Beşiktaş tribünlerinden 29 Ekim'e özel bir Türk bayraklı kareografi yapıldı
İSTİKLAL MARŞI SONRASI TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
Beşiktaş tribünleri 29 Ekim'e özel Türk bayraklı kareografi düzenledi.
Ayrıca Beşiktaş'ın oynayacağı formalarda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunuyor.
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