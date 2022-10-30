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Beşiktaş taraftarından İzmir Marşı. ''Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa''

Süper Lig'de Beşiktaş, Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Taraftarlar 'İzmir Marşı'nı söyledi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 18:40
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Beşiktaş taraftarından Ümraniyespor maçında İzmir Marşı

Beşiktaş taraftarından İzmir Marşı. ''Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa''
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Beşiktaş taraftarı, Ümraniyespor maçı sürerken 'İzmir Marşı'nı söyledi.

Marşa deplasman tribününde yer alan Ümraniyespor taraftarı da eşlik etti.

 

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