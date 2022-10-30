Beşiktaş taraftarından İzmir Marşı. ''Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa''

Beşiktaş taraftarı, Ümraniyespor maçı sürerken 'İzmir Marşı'nı söyledi.
Marşa deplasman tribününde yer alan Ümraniyespor taraftarı da eşlik etti.
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