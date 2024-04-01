Beşiktaş tarihe geçti

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Beşiktaş tarihe geçti
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'daki Bourg ekibini mağlup ederse EuroCup'ta finale yükselecek. Beşiktaş BOA ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde mücadele edecek.

Süper Lig'de erken şampiyonluk umutları suya düşen ve Türkiye Kupası'nda finale yaklaşan Beşiktaş, basketbol sahasında başarılarına devam ediyor.

Uzun yıllar sonra yapılan stratejik yatırımların sonuçlarını alan Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde büyük bütçeli rakipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından üçüncü sırada yer alıyor (19-5) ve Avrupa'da da zafer peşinde.

12 YIL SONRA İLK KEZ

EuroCup'ta JL Bourg ile oynadığı yarı final serisinde durumu 1-1'e getiren siyah-beyazlılar, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da galip gelirse ikinci kez Avrupa finaline çıkacak. Beşiktaş, 2012 yılında Başantrenör Ergin Ataman liderliğinde FIBA EuroChallenge'da şampiyonluk yaşayarak uluslararası alandaki ilk zaferini kazanmıştı.

KADINLAR FİNALDE

ING Kadınlar Süper Lig'inde normal sezonu Fenerbahçe Alagöz Holding'in ardından ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş BOA (20-8), playoff yarı finalinde ÇBK Mersin'e 2-0 yenilerek elendi. Ancak Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükseldi. Erkek takımı Fransa'da finale çıkmak için mücadele ederken, kadın takımı da tarihindeki en büyük başarıyı zaten elde etmiş durumda ve finalin ilk maçında İngiliz ekibi London Lions'ı Akatlar Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

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