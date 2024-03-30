Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz kanalda

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta.

Beşiktaş United Payment ve Fenerbahçe Petrol Ofisi takımları karşılaşacak.

Önemli derbide, ligdeki 26. hafta mücadelesinde ilk düdük saat 13.00'te çalacak.

Maç, her iki kulübün YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Lig sıralamasında Beşiktaş, 25 maç sonunda topladığı 47 puan ile 5. sırada yer alırken, Fenerbahçe 57 puan ile 2. sıradaki pozisyonunu koruyor.

Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip olacak.