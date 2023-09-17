Beşiktaş Trabzon'da yenilmedi Şenol Güneş yenildi. Neden yaptın bunu hocam. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 3-0 mağlup olduğu maçı yazdı...

Beşiktaş Trabzon'da yenilmedi Şenol Güneş yenildi. Neden yaptın bunu hocam. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Şenol Güneş'i takdir ederim. Hocalığına laf edemem. Futbolun benden çok daha iyi bildiğini de bilirim.

Ama Trabzonspor karşısına çıkardığı ilk on bire şaşırdım.

"Yok artık" dedim. İnanamadım.

Mesela Aboubakar neden yok?

Muleka nerede?

Her zaman karşı çıkmıştım, yine çıkıyorum. Necip neden stoperde.

Ah hocam ah.

Hiç katılmıyorum bunu söyleyenlere de. İnsanlara fırsat veriyorsun. Hocam Trabzonlu olduğun için mi bunu yapıyorsun? Bak öyle diyorlar işte.

Beşiktaş ilk yarıda Trabzonspor'un presine karşılık veremedi. Bjelica yeni transferlerini anında oyuna sürdü. Bunun karşılığını da ilk yarıda aldı.

Zaten Onuachu 29. dakikada arka direkte kafa vuruşuyla topu kaleci Mert Günok'un solundan filelere gönderdi: 1-0.

41. dakikada da Bakasetas'ın ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Mert Günok'un sol tarafındaki direğin dibinden filelerle buluştu: 2-0. Bu golü Mert gibi bir kaleci nasıl yedi anlayamadım,

45+2. dakikada Mendy'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok'u geçen top üst direkten oyun alanına geri geldi. Ya o da gol olsaydı?

Neyse ki ilk yarı bitti.

Beşiktaş ikinci yarıya maça başlaması gereken 11'le girdi. Aboubakar, Masuaku ve Muleka oyuna girdi.

Bu değişiklikler farkını gösterdi tabi. Daha baskılı oynamaya başladı Beşiktaş.

Ama açıklar da verdi kalesinde. Mesela 55. dakikada. Trezeguet karşı karşıya kaldığında Mert kurtarmasaydı ne olacaktı?

58'de ise Beşiktaş'ın Colley'le attığı golü Volkan Bayarslan vermedi. Ona göre Colley rakibine faul yapmıştı. Oysa iki futbolcu da birbirini çekip çekiştirmişti. Neye göre vermiyor golü?

61'de Trabzonspor üçüncü golünü attı. Ani gelişen atakta Trezeguet'in pasında Visca attı golü. 3-0 Beşiktaş için olacak iş mi?

70'de de Ghezzal girdi oyuna. Madem iyiydi neden oynamıyordu; bu da bir soru tabi.

Zaten bundan sonra değişti de oyunun rengi. Beşiktaş daha baskılı oynadı ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti.

Şimdi... Bu öyle oynadı, öteki bunu yaptı gibi detaylara girmeyeceğim.

Şenol hocam bunu neden yaptın? Ben bu sorunun cevabını bekleyeceğim.

Beşiktaş'ın kaleyi tutar ilk şutu 82'de Ghezzal'la geldi mesela. Neden ki, bunu soracağım hocam.

Neden neden neden!

Ondan sonra diyorlar ki Ahmet Nur Çebi Trabzonlu, Şenol Güneş de.

Söylesenize... Bu radikal değişiklikler niye?

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