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Beşiktaş Emlakjet hata yapmadı

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı ile karşılaştı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:17
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Beşiktaş Yukatel Merkezefendi'yi farklı geçti

Beşiktaş Emlakjet hata yapmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 70-59 yendi. (AA)

Salon: Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

Beşiktaş Emlakjet: Whitehead 2, Juwan 12, Burak Can Yıldızlı 4, Samet Yiğitoğlu, Aniol 19, Emanuel 22, Ömer Can İlyasoğlu 1, Okben Ulubay, Egemen Güven 6, Kerem Kuthan, McCormack 4

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Michael 6, Agapitos 25, Andrew 2, Ayberk Olmaz, Hamilton 10, Arca Tülüoğlu 2, Altan Erol, Gielo 11, Bilgehan Diril, Muhammed Doğan 3

1. Periyot: 16-19

Devre: 34-29

3. Periyot: 50-46

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