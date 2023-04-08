Beşiktaş Emlakjet hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 70-59 yendi. (AA)
Salon: Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
Beşiktaş Emlakjet: Whitehead 2, Juwan 12, Burak Can Yıldızlı 4, Samet Yiğitoğlu, Aniol 19, Emanuel 22, Ömer Can İlyasoğlu 1, Okben Ulubay, Egemen Güven 6, Kerem Kuthan, McCormack 4
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Michael 6, Agapitos 25, Andrew 2, Ayberk Olmaz, Hamilton 10, Arca Tülüoğlu 2, Altan Erol, Gielo 11, Bilgehan Diril, Muhammed Doğan 3
1. Periyot: 16-19
Devre: 34-29
3. Periyot: 50-46
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