Beşiktaş'a Rıza Çalımbay'ın yerine kim geliyor? İspanyol teknik adam teklifi aldığını açıkladı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin görev süresinin bitmesine sayılı günler kala göreve getirdiği teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde özel bir madde olduğu ortaya çıkmıştı.

Çalımbay, Yeniçağ'a yaptığı açıklama haberi doğrulamış, bu sürenin bitmesine de kısa bir süre kaldığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Hasan Arat yönetiminin Çalımbay'ın yerine hoca aradığı ileri sürülmüştü.

Beşiktaş'ın yeni hocasının kim olacağı merakla beklenirken; Villarreal'den 3 ay önce ayrılan İspanyol Teknik Direktör Quique Setien'den Türkiye açıklaması geldi.

Santander Grupo Barymont Uluslararası Spor Forumu'na katılan Quique Setien, "Beni Türkiye'den aradılar. Bunun hakkında düşünmem gerekiyor. Teklife yarına kadar (bugün) kadar yanıt vermem gerekiyor" dedi.

İspanyol teknik adam takımın adını açıklamazken, AS gazetesinden Javier Martin bu takımın Beşiktaş olduğunu iddia etti.

Martin, takımın Beşiktaş olduğunun net olarak anlaşıldığını ileri sürdü.