Beşiktaş'a yeni transferinden kötü haber!

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wilfried Ndidi'den kötü haber geldi. Ülkesi Nijerya'nın, Güney Afrika ile oynadığı mücadelede sakatlanan yıldız oyuncunun sağlık durumu belli oldu.

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

