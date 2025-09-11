Galatasaray'da Emiliano Martinez gerçeği ortaya çıktı!

Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez ile ilgili transfer gerçekleri ortaya çıktı. Manchester United, transfer döneminin son günlerinde Arjantinli kaleciyi kadrosuna katmak istedi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Martinez'in ayrılık ihtimali nedeniyle Arjantinli kaleciyi Crystal Palace maçının kadrosuna dahil etmedi.

Manchester United, Avrupa'da transferin son gününde Royal Antwerp'ten Senne Lammens'i transfer etmesinin ardından Martinez transferini rafa kaldırdı.

TYC Sport'ta yer alan habere göre; Martinez ile ilgili yaşanan bu gelişmenin ardından 33 yaşındaki file bekçisi Türkiye'de Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldı. Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nı düşünen Arjantinli eldiven, Premier Lig'den daha düşük seviyedeki bir lige gitmek istemedi ve bu teklifleri geri çevirdi.

