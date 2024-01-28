Beşiktaş'ın efsanesinden acı tespit: Beşiktaş'ta çürümüşlük var

Spor yorumcusu Ali Gültiken, beIN Sports ekranlarında Beşiktaş'ın Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

İŞTE ALİ GÜLTİKEN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş'ın durumunu mantık ile açıklayamazsınız. Takımda mental olarak bir çökmüşlük, çürümüşlük var.

Kim gelirse gelsin bu duvara tosluyor. Anormal bir durum var, Beşiktaş'ın tarihinde hiç yaşamadığı bir süreç var.

Oyun sistemi falan onları bir yere koyalım da uygulama anlamında bu kadar gerçeklikten uzak bir oyun, çürümüşlüğü işaret ediyor.

İnisiyatif almayan, risk almayan bir oyun var Beşiktaş'ta. Fernandes, 4-5 haftadır hiç yok, formayı giyiyor ama sahada yok. Hiçbir şey yapmıyor. İşin bütününe baktığımızda büyük bir problem var Beşiktaş'ta.

Daha kötüsü bu durumu kabulleniyor Beşiktaş. Kabulleniş, bir büyük takım için olamaz. Bir isyan et, vur, kırmızı kart gör.





