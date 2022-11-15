Fabricio'nun karısı ile çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Bir dönem Beşiktaş'ın kaleciliğini yapan Fabricio, bir fotoğrafla gündeme geldi.

Eşi Adriana Reveron ile bir fotoğraf çekildi. Fotoğrafta eşi Adriana, Fabri'nin kucağına oturdu. Bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.



FABRICIO KİMDİR?

31 Aralık 1987 yılında Vecindario'da doğan Fabri, Deportivo'ya 17 Ağustos 2013 yılında transfer oldu. İspanyol kaleci Real Valladolid, Recr. Huelva, Dep. La Coruña, Real Betis takımlarında forma giydi.

2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Fabri, siyah-beyazlılarda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bonservisi elinde olması sebebiyle Fabri'nin cazip isimlerden biri olduğu ifade edildi. 34 yaşındaki kaleci Beşiktaş sonrası Fulham ve Mallorca takımlarında oynadı.