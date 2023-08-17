Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş / Yeniçağ

Galatasaray'a 'Fetöcü' diyen oldu mu?

Beşiktaş'tan böyle bir açıklama duydunuz mu?

Peki o zaman neden iki gündür peş peşe açıklama yapıp duruyor Galatasaraylılar ve başkanları?

Beşiktaş'ın Rashica transferinden sonra paylaştığı bir video bunun nedeni. Videoda Aslantepe'deki Galatasaray'ın stadının etrafındaki trafik gösteriliyor. Kalabalık ve ulaşım zorluğu bir kaç saniyede geçiştiriliyor. Oradan da Dolmabahçe'de sessiz, sakin, huzur içinde kahvesini yudumlayan Beşiktaş formalı Rashica'ya geçiliyor.

Ne Fetöcü görüntüsü var, ne de iması!

Vay efendim o görüntü Fetö'nün düzenlediği Türkçe olimpiyatı görüntüsüymüş!

Beşiktaş'tan bunun hesabı sorulacakmış!

Dursun Özbek bile açıklama yaptı, sözüm ona zehir zemberek!

Üstelik bir gün önce Beşiktaşlı bir yöneticinin Galatasaraylı yöneticiyi arayıp "Bizim öyle bir kastımız yoktu. Görüntü stadın. Fetö organizasyonu olduğunu bile bilmiyorduk. Siz nasıl anladınız? İddianız doğru değil, bizim öyle bir niyetimiz yok" demesine rağmen.

Burada olay belli. Burada olay Rashica'yı kaptırmalarına taraftarların gösterdiği tepkinin yönünü değiştirmek.

AMAÇ FARKLI

Beşiktaş'ın Rashica'yı ellerinden kapmasını gündemden düşürmek.

Bu açıklamalar bu yüzden.

İşte bu nedenle ortalığı karıştırmaktan, taraftarlarını kışkırtmaktan bile geri durmuyorlar.

Galatasaray neden "Fetöcü değilim" diye bağırıp çağırıyor. Galatasaray'a "Fetöcü" diyen mi var?

O alçak örgüt zamanında her yere sızdı, sadece Galatasaray'a değil ki? Koskoca Galatasaray Kulübü içine sızan bir kaç kişi var diye, diğer kulüplere de olduğu gibi damgalanabilir mi?

Hem Beşiktaş...

Hem Galatasaray...

Hem de Fenerbahçe...

Bu ülkenin, cumhuriyetin en önemli değerleridir.

Bu saçma sapan kavgalara son verin lütfen.