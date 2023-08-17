Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Rashica transferinin tanıtım videosuyla Beşiktaş'la Galatasaray arasında başlayan FETÖ gerilimi öncesinde yaşananları yazdı.

Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş / Yeniçağ

Galatasaray'a 'Fetöcü' diyen oldu mu?
Beşiktaş'tan böyle bir açıklama duydunuz mu?
Peki o zaman neden iki gündür peş peşe açıklama yapıp duruyor Galatasaraylılar ve başkanları?
Beşiktaş'ın Rashica transferinden sonra paylaştığı bir video bunun nedeni. Videoda Aslantepe'deki Galatasaray'ın stadının etrafındaki trafik gösteriliyor. Kalabalık ve ulaşım zorluğu bir kaç saniyede geçiştiriliyor. Oradan da Dolmabahçe'de sessiz, sakin, huzur içinde kahvesini yudumlayan Beşiktaş formalı Rashica'ya geçiliyor.
Ne Fetöcü görüntüsü var, ne de iması!
Vay efendim o görüntü Fetö'nün düzenlediği Türkçe olimpiyatı görüntüsüymüş!
Beşiktaş'tan bunun hesabı sorulacakmış!
Dursun Özbek bile açıklama yaptı, sözüm ona zehir zemberek!
Üstelik bir gün önce Beşiktaşlı bir yöneticinin Galatasaraylı yöneticiyi arayıp "Bizim öyle bir kastımız yoktu. Görüntü stadın. Fetö organizasyonu olduğunu bile bilmiyorduk. Siz nasıl anladınız? İddianız doğru değil, bizim öyle bir niyetimiz yok" demesine rağmen.
Burada olay belli. Burada olay Rashica'yı kaptırmalarına taraftarların gösterdiği tepkinin yönünü değiştirmek.

AMAÇ FARKLI

Beşiktaş'ın Rashica'yı ellerinden kapmasını gündemden düşürmek.
Bu açıklamalar bu yüzden.
İşte bu nedenle ortalığı karıştırmaktan, taraftarlarını kışkırtmaktan bile geri durmuyorlar.
Galatasaray neden "Fetöcü değilim" diye bağırıp çağırıyor. Galatasaray'a "Fetöcü" diyen mi var?
O alçak örgüt zamanında her yere sızdı, sadece Galatasaray'a değil ki? Koskoca Galatasaray Kulübü içine sızan bir kaç kişi var diye, diğer kulüplere de olduğu gibi damgalanabilir mi?

Hem Beşiktaş...

Hem Galatasaray...

Hem de Fenerbahçe...

Bu ülkenin, cumhuriyetin en önemli değerleridir.

Bu saçma sapan kavgalara son verin lütfen.

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a FETÖ yanıtı: Tehditlere pabuç bırakmayız
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız
Beşiktaş'ın 'FETÖ' göndermesine Galatasaray'dan sert tepki: Bu kirli oyunun hesabını soracağız
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Bakanlıktan memurlara hac izni Siyaset
Bakanlıktan memurlara hac izni
Muş Alparslan Üniversitesinde adrese teslim ilan: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şartı Güncel
Muş Alparslan Üniversitesinde adrese teslim ilan: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şartı
Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı Magazin
Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı
Zorla istifa ettirildi mücadele etti kıdem tazminatı kazandı Güncel
Zorla istifa ettirildi mücadele etti kıdem tazminatı kazandı
Tapuda yeni dönem başlıyor! 14 gün kaldı! Şerh konulacak Güncel
Tapuda yeni dönem başlıyor! 14 gün kaldı! Şerh konulacak
İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama Güncel
İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama
Letonya Başbakanı istifasını verdi Dünya
Letonya Başbakanı istifasını verdi