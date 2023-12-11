Beşiktaş'ın hedefindeki isim belli oldu

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ın yeni hedefinin Francisco Calvo olduğu öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın hedefindeki isim belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlıklar ve kadro dışı olaylarından sonra Siyah Beyazlı yönetim stoper bölgesinde takviye yapmak için çalışmalara şimdiden başladı.

Konyaspor'da son olarak forma giyen 31 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Samet Aybaba'nın listesinde bulunan Francisco Calvo'nun, Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

4 GOLÜ VAR

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Konyaspor'a transfer olan Francisco Calvo, 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

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