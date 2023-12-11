Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay isyanı! Herkes bu videoyu konuşuyor

Fenerbahçe derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyetin yanı sıra, ortaya konan futbol da Beşiktaşlılar'ı karamsarlığa itti.

Takımı toparlaması için göreve getirilen, ancak şu ana kadar beklentilere karşılık veremeyen teknik direktör Rıza Çalımbay eleştirilerin hedefinde.

Taraftarlar sosyal medya hesaplarından tecrübeli hocaya tepki gösterirken, Rıza Çalımbay için yapılan video editi gündem oldu.

Rıza Çalımbay'ın, Beşiktaş'ın başına geçmeden önce yaptığı açıklamalar ve koltuğa oturduktan sonra söyledikleri arasında dağlar kadar fark var!

Rıza Çalımbay gelmeden önce:

"Beşiktaş'ta çalışsam 50 tane kupa kaldırırım"

Rıza Çalımbay geldikten sonra:

Club Brugge maçı sonrası: "Sakatlıklarla uğraşıyoruz çok oyuncumuz sakat"

Ankaragücü maçı sonrası: "Antrenörlük hayatımda bu kadar sakat oyuncu görmedim"

Fenerbahçe maçı sonrası: "Takım sakat diyorum inanmıyor kimse. Sezon başı olsaydım takımın yarısı olmazdı"