Dolmabahçe'de dev Türk bayrağı. Öyle bir tezahürat yaptılar ki tüyler diken diken oldu

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük; Süper Lig'in 20. hafta maçında Beşiktaş Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 9 asker unutulmadı.

Beşiktaş sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı ile çıktı. Ayrıca kahraman vatan evlatları için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca kapalı alt tribünde de dev bir Türk Bayrağı açıldı.

Dolmabahçe; "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları ile inledi.