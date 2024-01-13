Dolmabahçe'de dev Türk bayrağı. Öyle bir tezahürat yaptılar ki tüyler diken diken oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Dolmabahçe'de dev Türk bayrağı. Öyle bir tezahürat yaptılar ki tüyler diken diken oldu
Hain terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 9 kahraman vatan evladı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, tribünde dev Türk Bayrağı açıldı

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük; Süper Lig'in 20. hafta maçında Beşiktaş Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Maç öncesi pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 9 asker unutulmadı.
Beşiktaş sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı ile çıktı. Ayrıca kahraman vatan evlatları için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ayrıca kapalı alt tribünde de dev bir Türk Bayrağı açıldı.
Dolmabahçe; "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları ile inledi.

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