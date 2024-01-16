Beşiktaş'ın istediği Real Betisli Carvalho ile ilgili kulüp başkanından flaş açıklama

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Beşiktaş'ın istediği Real Betisli Carvalho ile ilgili kulüp başkanından flaş açıklama
Real Betis Başkanı Angel Hero, Beşiktaş'ın istediği Portekizli futbolcu William Carvalho hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un özellikle istediği William Carvalho ile ilgili kulübü Real Betis'in başkanı Angel Hero açıklama yaptı.

Hero, yeni transferleri Johnny Cardoso'nun imza töreninde yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

"William Carvalho için sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de ilgi var. Bunu biliyoruz. Bir teklif geldiği zaman prensip olarak teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşuruz. Sonra da kararımızı veririz."

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un 31 yaşındaki oyuncu ile bizzat görüştüğü ve ikna ettiği de ileri sürüldü.

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