43 yaşındaki kulüp başkanı evde ölü bulundu. Kriminal polis soruşturma başlattı

43 yaşındaki iş insanı salı sabahı Berlin şehir sınırlarının hemen doğusundaki Hoppegarten'deki (Märkisch-Oderland) evinde hayatını kaybetti.

Alman kaynakların edindiği bilgiye göre pazartesi günü saat 23.00 sıralarında uyuyan Bernstein sabah kalkamadı.

Durumu fark eden Bernstein’ın eşi Eileen sabah acil servisi aradı.

Olay yerine gelen salık ekipleri kalbi çoktan duran 43 yaşındaki kulüp başkanını kurtaramadı.

Geçen yıl Bernstein ile dünya evine giren Eileen acı haberi önce yakınlarına sonra da kulübü Hertha Berlin’e bildirdi.

Bernstein ve Eileen 2023'ten beri evliler ve bir kızları var.

Hertha Berlin’in patronunun daha önceki ilişkisinden olan büyük kızının da dün 13 yaşına girdiği öğrenildi.

Herta Berlin kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Tüm kulüp, komiteler ve çalışanlar şaşkına döndü ve derin bir dehşete düştü.

Hertha ailesi, Kay'in hayatta kalanlarıyla birlikte yas tutuyor ve bu zor dönemde düşünceleri onun ailesi, arkadaşları ve yoldaşlarıyla birlikte...

Merhum başkanın onuruna Salı akşamı Berlin Olimpiyat Stadı kulüp renkleriyle aydınlatıldı.

Bernstein’ın sevenleri kulüp binası önüne çelenk koydu ve 43 yaşındaki kulüp başkanı anısına mum yaktı.

Dünyanın her yerinden kulüpler ve yetkililer başsağlığı dileklerini iletti.

Potsdam polisinin bir sözcüsü BILD'e doktorların doğal ölüm belgesi vermediğini doğruladı.

Yetkililerin kalp krizinden şüphelendiği öğrenildi.

Sözcü, “Ölüm soruşturması başlatıldı. Strausberg'deki kriminal polis tarafından rutin olarak yürütülüyor" açıklamasında bulundu.