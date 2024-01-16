Fernando Santos kendini tutamadı. Yapılan hata sonrası azarı bastı

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu'nda devam eden mücadelede siyah-beyazlıların Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş'ın başında 2. maçına çıkan ve ilk yarıyı önde kapatan teknik direktör Fernando Santos büyük bir heyecanla maçı takip ediyor.
Sık sık oyuncularına seslenerek taktik veren Portekizli teknik adam yaşanan bir hata sonrası ise sinirlerine hakim olamayarak oyuncularına azarı bastı.
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