Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana Marsilya'da

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana Marsilya'da
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden birisi olan Jean Onana, Marsilya'ya imza atmak için Fransa'ya gitti.

Beşiktaş’ın sezon başında transfer ettiği ve fazla oynama şansı bulamayınca kadro dışı kalan Jean Onana için önemli bir gelişme yaşandı.

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KİRALIK OLARAK TRANSFER OLACAK
Marsilya, Jean Onana için Beşiktaş ile anlaştı. Fransız takımı, Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna dahil edecek. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunacak.

Jean Onana, Marsilya’ya transfer olmak için son aşamaların tamamlanmasının ardından Fransa’ya gitti.

KADRO DIŞI KALMIŞTI
Beşiktaş’ın Lens’ten 4 milyon euro karşılığında aldığı 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda isteneni veremedi.

Onana, yeni yönetim gelince, Fenerbahçe maçının sonrasında Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı kaldı.

Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlı takımda 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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