Ahmet Dursun Beşiktaş'ın şampiyonluk yüzdesini açıkladı: Tek şartla

Beşiktaş forması altında uzun yıllar mücadele eden ve 100. yılda yaşanan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Ahmet Dursun, siyah-beyazlı takımın bu sezonki performansını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın bu sezon inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu belirten Ahmet Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Takım bir ara Valerien Ismael'le kötü başlayıp sonra güzel bir seri yakalamıştı. Beşiktaş'ta hoca olmak kolay değil. Güçsüz şekilde gelince bu daha da zor. Valerien'i küçümsemek için söylemiyorum bunu. Çok ciddi bir kariyeri olmadığı için fazla şansı yoktu. Ben hatta sezon başında başka bir hocayla anlaşılır diye düşünmüştüm ama olmadı. Bence yapılan hata oradaydı. Ş

imdi Şenol hoca geldi ve inançlar, umutlar fazlalaştı. Tabii ki o da tam olarak takımı oturtamadı. Zaten takımı da o kurmadı. İstediği transferler vardır mutlaka. Onlar nasıl değerlendirilecek göreceğiz. Ama Galatasaray da kötü başlamıştı ancak şu anda çok iyi durumda."

BEŞİKTAŞ'IN ARTILARI

Beşiktaş'ın hücum hattında önemli isimlere sahip olduğunu söyleyen ve Galatasaray'ın yakaladığı gibi bir tempoya ulaşması gerektiğini ifade eden Ahmet Dursun, siyah-beyazlı ekibin hücuma hızlı çıktığını ve her maçta birçok gol pozisyonuna girdiğini belirtti.

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un ayrılığının ardından daha iyisinin geleceğine inandığını da söyleyen Dursun, "Eğer Aboubakar gelirse, çok iddialı konuşmayayım ama yine de Beşiktaş yüzde 80 şampiyon olur diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"(Weghorst) Beklediğimizin altında bir isimdi"

Weghorst ile Aboubakar arasında tercih yapması durumunda Aboubakar'ı seçen Ahmet Dursun, "Burada 100 kişiye sorsanız herhalde 98'i Aboubakar der. Ben de doğal olarak Aboubakar diyorum. Weghorst'un belki gol katkısı olmuş olabilir ama kesinlikle bana göre Beşiktaş'ın santrforu değildi. Gomez gelmiş, Aboubakar gelmiş bu takıma. Kötü bir isim demiyorum ama beklediğimizin altında bir isimdi. Normal bir performans gösterdiğini düşünüyorum. İnşallah Aboubakar gelir, temennimiz o. Bazen bir oyuncu bir takımda çok şey değiştirebilir. Aboubakar da bu oyuncuların başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Her sene 15-25 arası gol atarım"

Ahmet Dursun, Süper Lig'de yer alan forvet oyuncuları içinde Icardi'den daha iyisinin olmadığını ve bu futbolcunun kendisini bulması halinde 25-30 gol arasında skor üreteceğini söyledi.

Günümüz futbolunda kendisinin 25 yaşındaki halinin çok skorer bir oyuncu olabileceğini de sözlerine ekleyen Ahmet Dursun, "Bu zamanki futbolda 25 yaşındaki Ahmet Dursun olsaydı herhalde her sene 30'un üzerinde gol atardı. Bu zamanın futbolu tam bana göre. Ama muhtemelen beni kanat oynatırlardı ve ortaya doğru girişlerim olurdu. Kanatta da her sene en az 15-25 gol arası atardım." diye konuştu.