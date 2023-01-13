Futbolcunun menajeri açıkladı. Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş'ın Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesinin ardından santrfor transfer etmesi beklenirken, sürpriz haber Rusya'dan geldi.

Rusya'da Lokomotiv forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Dmitri Barinov'un menajeri Pavel Banatin oyuncusuna Beşiktaş'ın ilgisinin olduğunu açıkladı.

Banatin, "Evet, doğru Beşiktaş Dmitri'nin transferiyle ilgileniyor. Satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisi için görüşmeler var. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğunu kulüpten öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Rus Milli Takımı'nda da forma giyen Barinov, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor.