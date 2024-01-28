İlhan Palut 4-0'ın açıklamasını yaptı: Mental gevşeklik

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen maçın sonrasında yapılan basın toplantısında konuşan Palut, çok sıkışık bir maç programı yüzünden mücadeleye istedikleri seviyede hazır olamadıklarını belirtti.

"İyi bir maç kazanmanın takım üzerinde yaratmaması gereken mental gevşekliğe sahiptik." diyen İlhan Palut, maçla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Oyunda var olduğumuz anlar oldu ama lehimize döndüremedik. Dakika dakika oyuna tutunmamız gerekirken dakika dakika oyundan koptuk. Rakibin üstünlüğünü kabullendik. 4-0 gibi bir skoru normal karşılamak durumunda kaldık.

Çok kötüydük, üzgünüz. Mental olarak daha dirençli olmalıyız.

Takımıma bunu telkin etmem lazım. İstediğim seviyede olmayan deplasman performansımızın çok daha kötüye gittiğini gördüm.

Bu makas çok büyüdü. Bunu da bir şekilde çözmeliyiz. Fatih Karagümrük iyi oynadı. Maçı her açıdan hak ederek kazandılar. Onları kutluyorum.