Ali Koç birden bire geldi bakın neler söyledi? Futbolcular bunu hiç beklemiyordu

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Ali Koç birden bire geldi bakın neler söyledi? Futbolcular bunu hiç beklemiyordu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne sürpriz bir ziyarette bulundu, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de; UEFA Konferans Ligi'nde 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynanacak Olympiakos maçı için nefesler tutuldu.

Sarı-Lacivertli ekip; zorlu mücadelenin hazırlıklarının İstanbul etabını akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Olympiakos maçı için yarın Yunanistan’a gidecek.

Bu arada idman öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi.

Olympiakos maçı için başarılar dileyen Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

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