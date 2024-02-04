Kasımpaşa farkı kaçırdı Alanya kalecisi Ertuğrul neler çıkardı neler. Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde; üst sıralara doğru hamle yapmak isteyen Kasımpaşa ile küme düşme bölgesinden uzaklaşmayı hedefleyen Alanyaspor karşılaştı. Zorlu randevuya Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yaptı.

Kasımpaşa maça fırtına gibi girdi. İlk 2 dakikada 2 kez gole yaklaştı. İlkinde Ertuğrul engeline takılıp, ikincisinde topu dışarı attılar.

Baskısını devam ettiren ev sahibi 21. dakikada Fall ile bir kez daha öne geçme şansı yakaladı, yine Ertuğrul başarılıydı. Bu pozisyonda Alanyasporlu Nuno Lima sakatlandı. Defansın önemli ismi sahayı sedye ile terk ederken, yerine Fatih Aksoy girdi.

Kasımpaşa'nın golünü beklerken Alanyaspor biraz da şansın yardımıyla öne geçti.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde Balkovic'in kullandığı serbest vuruşta, Furkan'ın içeri çevirdiği topu Porozo kendi kalesine gönderdi. 2 gün önce imzayı atıp ilk 11'de sahaya çıkan Ekvatorlu stoper, Kasımpaşa kariyerine şanssız bir başlangıç yaptı. Aslında bu dakikaya kadar yerinde müdahaleleriyle dikkat çekmişti Porozo.

Çok geçmeden Kasımpaşa skoru dengeledi. 36. dakikada gerçekleştirilen korner organizasyonu sonucu önünde topu önünde bulan Gökhan Gül çok sert vurdu.

51'de Gökhan'ın mükemmel ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Oğulcan yine Ertuğrul engeline takıldı.

1 dakika sonra bu kez Alanyspor tehlikeli bir atak geliştirdi. Augusto; kaleciyi de çalımladıktan sonra vurdu, Porozo topu çizgiden çıkardı. Porozo bu pozisyonda golü önleyerek bir anlamda kendisini affettirmiş oldu.

Baskısı devam eden Kasımpaşa aradığı golü buldu. 59'da Alanya savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu Fall filelere gönderdi. Senegalli yıldız; Süper Lig'deki 7. golünü attı.

64'te Fall bir kez daha kaleyi yokladı, harika çıkardı Ertuğrul.

Mamadou Fall, sol bekte görev yapan Balkovec'e karşı çok etkili oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu bölgeye çözüm bulamadı.

Kalan bölümde iki takımın skoru değiştirmeye yönelik hamleler yaptı.

Alanyaspor gol de dahil maçtaki en net fırsatını 84'te yakaladı. Sağdan içeri çıkarılan topu kaleye gönderen Leroy Fer direk engeline takıldı.

Trabzonspor'un ardından Alanya'yı da deviren Kasımpaşa puanını 35'e çıkardı, üst sıralara doğru dev bir adım attı.

Son iki maçını 1-1 tamamlayıp duraklama dönemine giren Alanyaspor'da, Kasımpaşa yenilgisiyle gerileme dönemi başladı. 27 puanda kalan Fatih Tekke'nin öğrencileri, tehlike bölgesinin ateşini ensesinde iyice hissetmeye başladı.