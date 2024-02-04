Kasımpaşa farkı kaçırdı Alanya kalecisi Ertuğrul neler çıkardı neler. Volkan Aliakar yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa farkı kaçırdı Alanya kalecisi Ertuğrul neler çıkardı neler. Volkan Aliakar yazdı
Kasımpaşa'nın konuk ettiği Alanyaspor karşısında geriden gelip 2-1 kazandığı maçı Volkan Aliakar değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde; üst sıralara doğru hamle yapmak isteyen Kasımpaşa ile küme düşme bölgesinden uzaklaşmayı hedefleyen Alanyaspor karşılaştı. Zorlu randevuya Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yaptı.
Kasımpaşa maça fırtına gibi girdi. İlk 2 dakikada 2 kez gole yaklaştı. İlkinde Ertuğrul engeline takılıp, ikincisinde topu dışarı attılar.
Baskısını devam ettiren ev sahibi 21. dakikada Fall ile bir kez daha öne geçme şansı yakaladı, yine Ertuğrul başarılıydı. Bu pozisyonda Alanyasporlu Nuno Lima sakatlandı. Defansın önemli ismi sahayı sedye ile terk ederken, yerine Fatih Aksoy girdi.
Kasımpaşa'nın golünü beklerken Alanyaspor biraz da şansın yardımıyla öne geçti.
Dakikalar 28'i gösterdiğinde Balkovic'in kullandığı serbest vuruşta, Furkan'ın içeri çevirdiği topu Porozo kendi kalesine gönderdi. 2 gün önce imzayı atıp ilk 11'de sahaya çıkan Ekvatorlu stoper, Kasımpaşa kariyerine şanssız bir başlangıç yaptı. Aslında bu dakikaya kadar yerinde müdahaleleriyle dikkat çekmişti Porozo.
Çok geçmeden Kasımpaşa skoru dengeledi. 36. dakikada gerçekleştirilen korner organizasyonu sonucu önünde topu önünde bulan Gökhan Gül çok sert vurdu.
51'de Gökhan'ın mükemmel ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Oğulcan yine Ertuğrul engeline takıldı.
1 dakika sonra bu kez Alanyspor tehlikeli bir atak geliştirdi. Augusto; kaleciyi de çalımladıktan sonra vurdu, Porozo topu çizgiden çıkardı. Porozo bu pozisyonda golü önleyerek bir anlamda kendisini affettirmiş oldu.
Baskısı devam eden Kasımpaşa aradığı golü buldu. 59'da Alanya savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu Fall filelere gönderdi. Senegalli yıldız; Süper Lig'deki 7. golünü attı.
64'te Fall bir kez daha kaleyi yokladı, harika çıkardı Ertuğrul.
Mamadou Fall, sol bekte görev yapan Balkovec'e karşı çok etkili oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu bölgeye çözüm bulamadı.
Kalan bölümde iki takımın skoru değiştirmeye yönelik hamleler yaptı.
Alanyaspor gol de dahil maçtaki en net fırsatını 84'te yakaladı. Sağdan içeri çıkarılan topu kaleye gönderen Leroy Fer direk engeline takıldı.
Trabzonspor'un ardından Alanya'yı da deviren Kasımpaşa puanını 35'e çıkardı, üst sıralara doğru dev bir adım attı.
Son iki maçını 1-1 tamamlayıp duraklama dönemine giren Alanyaspor'da, Kasımpaşa yenilgisiyle gerileme dönemi başladı. 27 puanda kalan Fatih Tekke'nin öğrencileri, tehlike bölgesinin ateşini ensesinde iyice hissetmeye başladı.

İlgili Haberler
Beşiktaş'a yıllarını verdi. Tribündeki eski yıldızı kimse tanımadı
Beşiktaş'a yıllarını verdi. Tribündeki eski yıldızı kimse tanımadı
Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İmza için geliyor
Beşiktaş taraftarını ikiye bölen 'Hasan Arat' sorusu. Derbi öncesi karamsar sözler
Beşiktaş Trabzonspor derbisinde ilk 11'ler belli oldu. İki taraftan da şaşırtan tercihler
Fenerbahçe yönetimini çıldırtacak hamle. Yıldız futbolcu kulübü FIFA'ya şikayet edecek
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun konuşması ifşa oldu. Paylaşım apar topar silindi
Beşiktaş taraftarı çarşıda toplandı. Galibiyet meşalesini yaktı
Beşiktaş taraftarı çarşıda toplandı. Galibiyet meşalesini yaktı
Son Haberler
Hastayı taciz ettiği iddia edilen doktor açığa alındı Yerel Haberler
Hastayı taciz ettiği iddia edilen doktor açığa alındı
18 yaşındaki yolcunun üstünden binlerce sentetik hap çıktı Yerel Haberler
18 yaşındaki yolcunun üstünden binlerce sentetik hap çıktı
Adalet Bakanı Tunç. ‘AYM kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı’ Gündem
Adalet Bakanı Tunç. ‘AYM kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı’
Beşiktaş'a yıllarını verdi. Tribündeki eski yıldızı kimse tanımadı Spor
Beşiktaş'a yıllarını verdi. Tribündeki eski yıldızı kimse tanımadı
Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İmza için geliyor Spor
Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İmza için geliyor
Hikmet Karaman isyan etti. 'İnsanlar sinirleniyor' Spor
Hikmet Karaman isyan etti. 'İnsanlar sinirleniyor'
Taksi ücretini ödemeyip şoföre saldıran kadın serbest bırakıldı Gündem
Taksi ücretini ödemeyip şoföre saldıran kadın serbest bırakıldı