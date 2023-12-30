Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı

Kaynak: AA
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Suudi Arabistan'dan dönen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi havalimanlarında binlerce kişi sevgi gösterileriyle karşıladı.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı takımların Atatürklü tişöretlerine ve pankartına izin verilmemesi üzerine yapılamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri maça çıkmama kararı alınca, karşılaşma iptal edildi.

Takımlar Suudi Arabistan'dan sabaha karşı İstanbul'a döndü.

Galatasaray Atatürk Havalimanı'na, Fenerbahçe ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

İki havalimanında da takımları binlerce kişi sevgi gösterileriyle karşıladı.

Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu... Karşılama yapanlar arasında her takımdan taraftar olması dikkat çekti.

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