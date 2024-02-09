Beşiktaş'ın yeni transferi için Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiği ortaya çıktı

Beşiktaş'a katıldığı için çok sevinçli olduğunu belirten Ernest Muci, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamak için çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarlarla tanışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

22 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Arkadaşlarımla ve hocamızla kaynaşmak istiyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

POLONYA CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Muci transferi hakkında konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldin. Çok çabaladık ama sonuç güzel oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok minnettarım. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok faydalı olacak bir oyuncu getirdik. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok memnun olacak." sözleriyle transferin detaylarına dair bilgiler verdi.

Muci'nin dövmelerine de dikkat çeken Yücel, "Ensesine bakın istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum günü de 19.03. İnşallah Beşiktaş'a çok talihli gelecek. Kardeşimizin instagram hesabı var, sürekli paylaşım yapıyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin." ifadelerini kullandı.