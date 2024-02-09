Beşiktaş'ın yeni transferi için Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni transferi için Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiği ortaya çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. Siyah Beyazlıların ikinci Başkanı Hüseyin Yücel'in sözleri dikkat çekti.

Beşiktaş'a katıldığı için çok sevinçli olduğunu belirten Ernest Muci, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamak için çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarlarla tanışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

22 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Arkadaşlarımla ve hocamızla kaynaşmak istiyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

POLONYA CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Muci transferi hakkında konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldin. Çok çabaladık ama sonuç güzel oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok minnettarım. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok faydalı olacak bir oyuncu getirdik. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok memnun olacak." sözleriyle transferin detaylarına dair bilgiler verdi.

Muci'nin dövmelerine de dikkat çeken Yücel, "Ensesine bakın istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum günü de 19.03. İnşallah Beşiktaş'a çok talihli gelecek. Kardeşimizin instagram hesabı var, sürekli paylaşım yapıyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Batuhan'dan 'Beşiktaş'tan kimi alırsınız' sorusuna kimsenin aklına gelmeyecek yanıt
Süper Lig'de transfer çalımı. Sumudica getirdi Emre Belözoğlu imzayı attırdı
Beşiktaş transferi açıkladı. Uçağın geliş saati belli oldu
Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir?
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir?
Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musrati kimdir?
Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musrati kimdir?
Son dakika... Al-Musrati Beşiktaş'ta
Beşiktaş transfer sezonunun son gününde bombayı patlattı! 3.5 yıllık anlaşma
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı
Son Haberler
Artık o ücreti veliler değil özel okullar ödeyecek. Yargıdan emsal karar Gündem
Artık o ücreti veliler değil özel okullar ödeyecek. Yargıdan emsal karar
Turizmle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu Gündem
Turizmle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı Spor
Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Barzani'yi ziyaret etti Gündem
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Barzani'yi ziyaret etti
Sivasspor'un kalesine 2. Lig'den 91 numara Spor
Sivasspor'un kalesine 2. Lig'den 91 numara
Datça ve Milas'ı dolu vurdu! Ceviz büyüklüğünde yağdı hayatı felç etti Gündem
Datça ve Milas'ı dolu vurdu! Ceviz büyüklüğünde yağdı hayatı felç etti