Beşiktaş transfer sezonunun son gününde bombayı patlattı! 3.5 yıllık anlaşma

Beşiktaş, transfer sezonunun son gününü hareketli geçiriyor.

Siyah-beyazlılar, daha önce anlaştığı Ernest Muci transferinde sona yaklaştı.

Legia Varşova ile son detayların görüşüldüğü ifade edildi.

Polonyalı gazeteci Paweł Gołaszewski, Beşiktaş'ın Legia Varşova'ya 10 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Ayrıca Muci, başkent kulübünün tarihindeki en pahalı oyuncu olacak.

PERFORMANSI

Polonya 1. Ligi'nde bu sezon 19 maça çıkan Muci 4 gol atarken ve 1 asist yaptı.

Konferans Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol atarken bir de asist yapma başarısı gösterdi.