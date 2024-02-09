Batuhan'dan 'Beşiktaş'tan kimi alırsınız' sorusuna kimsenin aklına gelmeyecek yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
Batuhan'dan 'Beşiktaş'tan kimi alırsınız' sorusuna kimsenin aklına gelmeyecek yanıt
Batuhan Karadeniz bu kez Beşiktaş yorumuyla gündem olmayı başardı.

Dijital platformda yayınlanan Skyspor kanalında Hakan Gündoğar'ın Beşiktaş sorusu gündeme damgasını vurdu.

Programın sunucusu Hakan Gündoğar, "Bugün Galatasaray veya Fenerbahçe’nin transfer komitesinin başında olsanız, futbolun başında olsanız Beşiktaş’tan kimi alırsınız?" diye sordu.

Program yorumcularının uzun süre sessiz kalması dikkat çekti.

Erman Özgür soruya yanıt veremezken Batuhan Karadeniz'den flaş bir çıkış geldi.

Batuhan şöyle konuştu:

Ben takım otobüsünü alırım.

Renkleri güzel.

Siyah – Beyaz.

Doğru da gidiyor.

Güzel.

Kliması da iyi.

Oynadığım için biliyorum.

Takımın otobüsü iyi.



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