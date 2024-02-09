Beşiktaş transferi açıkladı. Uçağın geliş saati belli oldu

Ara transfer sezonunun son gününde gaza basan Beşiktaş transferleri art arda açıklıyor.

"ŞU AN UÇAKTA"

Siyah-beyazlıların yeni transferi, Ernest Muçi'yi İstanbul'a getiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Al Musrati ilgili gelen soru üzerine "Biri geldi, ikincisi oldu diyelim. Bakacağız. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun." Dedi.

20.45'TE İSTANBUL'DA OLACAK

Braga’dan kiralık olarak kadroya katılacak olan yıldız futbolcunun uçağı 20.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.

PERFORMANSI

Portekiz ekibinde bu sezon 20 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha 4 gol 1 asist kaydetti.