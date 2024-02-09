Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a yenilerek elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, ilk yarı iyi oynadıklarını, ikinci yarıda ise kontrolün Beşiktaş'a geçtiğini belirterek, "Beşiktaş iyi oynadı, sağlam durdu ve kendi adına skoru bitirdi. İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle kupaya veda etmek zorunda kaldık. Beşiktaş'a başarılar diliyorum" dedi.

Yalçın, "Transfer engelimiz var. Oyuncu alma konusunu kapattık. Elimizdeki mevcut kadro ile ligde gelebileceğimiz en iyi seviyeye gelmeye çalışacağız. Oyuncularım oyun sonunda zorlandı. Fenerbahçe ile 4-5 gün önce ağır bir maç oynamıştık. Son dönemde yorgunluk belirtileri oldu. Bu da veda etmemize sebep oldu. Bundan sonraki senelerde Türkiye Kupası'na farklı şekilde bakabiliriz" ifadelerini kullandı.