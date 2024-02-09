Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir?

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir?
Beşiktaş, ofansif orta saha Ernest Muci'yi transfer etti. Ernest Muci kimdir?

Beşiktaş, ofansif orta saha olarak görev yapan Arnavut futbolcu Ernest Muci'yi transfer etti.

Muci'nin kulübü Legia Varşova ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

ERNEST MUCİ KİMDİR?

Arnavutluk'ta 19 Mart 2001 tarihinde doğdu.

Ülkesi Arnavutluk'un Dinamo takımında futbola başladı. Tirana takımında transfer oldu.

2020-21 sezonunda Polonya'nın Legia Varşova takımına 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında satıldı.

Bu sezon 25 maçta forma giyerken 7 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Arnavutluk Milli Takımı'nda bugüne kadar 7 maçta oynadı, 2 gole imza attı.

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