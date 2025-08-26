Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş Kulübü, görüşmelere başladığını açıkladığı El Bilal Toure'yi sağlık kontrollerinden geçirdi. Başarılı oyuncunun, bugün içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu El Bilal Toure, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Transferi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Süper Lig'de yüzyılın sürpriziTransferi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Süper Lig'de yüzyılın sürprizi

p-001.jpeg

Arda Turan'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük şok: Bunu hiç beklemiyorduArda Turan'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük şok: Bunu hiç beklemiyordu

Detaylı kan tetkikleri yapılan 23 yaşındaki oyuncunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçelileri çok kızdıracak 3 Temmuz ve 2011-2011 sezonu sözleri!Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçelileri çok kızdıracak 3 Temmuz ve 2011-2011 sezonu sözleri!

Transferi resmen duyurdular! Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a vedaTransferi resmen duyurdular! Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda

Süper Lig devinde Daichi Kamada sesleri!Süper Lig devinde Daichi Kamada sesleri!

Ederson'un Galatasaray'a maliyeti belli oldu!Ederson'un Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Son Haberler
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi
Kuşadası SEYAKMER’de çocuklar karikatür sanatının incelikleriyle tanıştı
Kuşadası SEYAKMER’de çocuklar karikatür sanatının incelikleriyle tanıştı