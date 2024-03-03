Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gidemedi. Teker teker geri döndüler

Beşiktaş taraftarları Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan takımlarını bağırlarına bastılar.
45 dakikanın bitimiyle birlikte tribünler soyunma odasına yönelen futbolcuları tribüne çağırdılar.
SAHADA GERGİNLİK
Beşiktaş ile Galatasaray maçında Cenk Tosun ve Kerem Demirbay arasında tartışma çıktı.
Maçın 33. dakikasında Kerem Demirbay, köşe vuruşu yapmak üzereyken tribünlerden atılan maddeler yüzünden oradan ayrıldı.
Cenk Tosun, Kerem'in korneri kullanmasını isterken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik oldu.
Hakem Halil Umut Meler, gerginliği yatıştırmak için müdahale etti.
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