Beşiktaşlılar kusura bakmasın ama bunu söylemek zorundayım. Galatasaray'a bundan yenildiniz

Hocaların hocası rahmetli Coşkun Özarı derdi ki:

- İyi futbol iyi futbolcularla oynanır.

Beşiktaş'ın en büyük eksiği bu işte. İyi futbolcu sayısı az. Yok gibi. Olanları da kilitleyince donup kalıyor.

Hele de ilk yarıda.

Bakın. Küsmece yok darılmaca yok. Necip iyi hoş. Efendi adam. Beşiktaşlı da. Ama Beşiktaş'ın savunmasında lider pozisyonunda oynayacak adam değil. Çünkü top çıkaramıyor. Atlıyor zıplıyor kesiyor ama. Topu oyuna sokamıyor. Kızmayın Beşiktaşlılar bana. Necip stoper oynadığı sürece Beşiktaş şampiyonluk yarışında olamaz.

Şu andaki futbol sorumlusu Feyyaz Uçar iyi biliyor. Stoper Gökhan Keskin 40 metreye isabetli pas atardı. Bir anda pozisyona girerlerdi. Necip atamıyor. Zaten siyah beyazlı takımın 1-0 yenik duruma düşmesine neden olan golün temelini de Necip'in gönderdiği hatalı pas atmadı mı?

Daha 2. dakikaydı üstelik. Musrati kendi kalesine attı ama pozisyonun başlangıcı çok önemli.

Galatasaray oyununu oynamaya çalıştı. Beşiktaş'ın ataklarını kesip, atak yapmaya çalışacakları, öyle yaptılar. İlk yarıda Kerem Demirbay iyi oynadı. Barış Alper de. Zaten bu da yetti ilk yarıyı önde bitirmelerine.

İkinci yarıya gelince... Takımlar yine aynı ilk 11'lerle başladı. Beşiktaş ileride baskı yaparak oynamaya çalışıyordu.

Zaten pozisyon da bulmaya başladı. Cenk'in Sanchez tarafından düşürülmesine hakem kayıtsız kaldı. Ardından Masuaku'nun şutunu Muslera kurtardı. Peşinden de Fernando Santos devreye girerek hücuma Ghezzal'ı oyuna aldı. Zaten Ghezzal'ın girer girmez şutunu Muslera kurtardı.

Beşiktaş tek kale oynuyordu artık. Galatasaray ise tam kadro kalesini savunmaya çalışıyordu. Ghezzal'ın girmesi dengeleri değiştirmişti. Başta söylemiştim ya, iyi futbol iyi oyuncularla oynanır diye. Artık oyun Aboubakar'ı çağırıyordu. Ama Galatasaray da ani ataklarıyla etkili olmaya çalışıyordu.

Nihayet bitime dakikalar kala Fernando Santos maçın gitmekte olduğunu anladı. Muleka ve Aboubakar'ı aldı oyuna. Dakika 80'di. Ama Rashica'nın neden oyundan alındığını anlayamadım. Cenk'in alınması geç kalınmış bir karardı, onu da belirteyim.

Ama son dakikalarda Colley'e VAR uyarısıyla kırmızı kart göstermesi de saçmalıktı; onu da ifade edeyim.

Beşiktaş bu nedenlerle yenildi işte Galatasaray'a.

Daha ne diyeyim.