Beşiktaş için iyi haber

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş için iyi haber
Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray derbisi öncesi konuşurken sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

Chamberlain, sakatlığıyla ilgili olarak, "Süreci sizinle paylaşmak istedim. Her şey iyi gidiyor. Süreç devam ediyor. Fiziksel olarak iyileşiyorum. İyi bir durumdayım. Tekrar sahalara çıktım ve topla çalışmaya başladım. Takıma dönmeme çok az kaldı. Yakında takım arkadaşlarımla birlikte olacağım." dedi.

YAKINDA...

Derbiyle ilgili olarak da, "Galatasaray karşısında çok önemli bir maçımız var. İlk maçtaki tecrübemden biliyorum ki çok harika bir atmosfer olacak. Çok büyük bir maçtı. Taraftarlarımızın ve oyuncuların ne kadar önemsediğini gördüm. Deplasmandaki maçta gol atarak çok sevindim.
Ama bu maçlarda kazanmak daha da önemli. Büyük maçları kazanmalıyız. Fenerbahçe maçını da unutamıyorum. Hayatımın en iyi atmosferlerinden biriydi. Arkadaşlarımın desteğe ihtiyacı var. Takımın taraftarın 12. adam olarak ihtiyacı var. Yakında takıma katkı sağlamak için döneceğim." diye konuştu.

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