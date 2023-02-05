N'Koudou'nun formasında arma olmasının sebebi ortaya çıktı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıktı.

Siyah beyazlılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ilk yarısında çok konuşulan bir görüntü ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu N'Koudou, mücadelenin ilk yarısını formasında arma olmadan oynadı.

Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu ve taraftarlardan büyük tepki aldı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Hürriyet'in haberine göre; N'Koudou'nun formasındaki arma, ikili mücadele nedeniyle söküldü.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta sahaya çıkan N'Koudou, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.