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N'Koudou'nun formasında arma olmasının sebebi ortaya çıktı

Beşiktaş-Sivasspor maçında N'Koudou'nun neden armasız oynadığı belli oldu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:30
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Beşiktaşlı N'Koudou Sivasspor maçında armasız oynadı. Nedeni belli oldu

N'Koudou'nun formasında arma olmasının sebebi ortaya çıktı
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıktı.

Siyah beyazlılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. 

Maçın ilk yarısında çok konuşulan bir görüntü ortaya çıktı. 

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu N'Koudou, mücadelenin ilk yarısını formasında arma olmadan oynadı.

Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu ve taraftarlardan büyük tepki aldı.

NEDENİ BELLİ OLDU
Hürriyet'in haberine göre; N'Koudou'nun formasındaki arma, ikili mücadele nedeniyle söküldü.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta sahaya çıkan N'Koudou, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Veysel Dönmez
5.02.2023 10:57
Armayı sökene kart gösterildi mi  
 
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