Beşiktaş Nevzat Demir'den çıkartılıyor mu. Beşiktaşlıların uykusunu kaçıracak korkunç söylenti. Beşiktaş Başkan Adayı 'açıklama yapın' dedi

Eski Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Fuat Çimen Beşiktaş'ın antrenman yeri 'Nevzat Demir Tesisleri'nin boşaltılması' iddiası hakkında flaş bir paylaşım yaptı.

''BEŞİKTAŞ BAŞKANI BU KONUDA ACİL AÇIKLAMA YAPMALIDIR''

Fuat Çimen yaptığı paylaşımda; ''Nevzat Demir tesislerinin boşaltılması ve bu arazinin başkalarınca alındığı dedikodusu dağ gibi. Doğru olmadığına inanıyor ve umuyorum. @Besiktas başkanı ve yönetimi bu konuda acil açıklama yapmalıdır. Bu konu teknik direktör konusundan çok daha hayati ve önemli bir konudur.'' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMIN ALTINA YORUMLAR YAĞDI

Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolseverler, Fuat Çimen'in paylaşımının altına yorum yağdırdı.

İşte o yorumlar;