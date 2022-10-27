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  • Beşiktaş Nevzat Demir'den çıkartılıyor mu. Beşiktaşlıların uykusunu kaçıracak korkunç söylenti. Beşiktaş Başkan Adayı 'a

Beşiktaş Nevzat Demir'den çıkartılıyor mu. Beşiktaşlıların uykusunu kaçıracak korkunç söylenti. Beşiktaş Başkan Adayı 'açıklama yapın' dedi

Beşiktaş'ın eski Başkan Adayı Fuat Çimen Nevzat Demir Tesisleri hakkında flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:33
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Beşiktaşlıların uykusunu kaçıracak korkunç söylenti. Beşiktaş Nevzat Demir'den çıkartılıyor mu. Beşiktaş Başkan Adayı 'açıklama yapın' dedi

Beşiktaş Nevzat Demir'den çıkartılıyor mu. Beşiktaşlıların uykusunu kaçıracak korkunç söylenti. Beşiktaş Başkan Adayı 'açıklama yapın' dedi
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Eski Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Fuat Çimen Beşiktaş'ın antrenman yeri 'Nevzat Demir Tesisleri'nin boşaltılması' iddiası hakkında flaş bir paylaşım yaptı.

''BEŞİKTAŞ BAŞKANI BU KONUDA ACİL AÇIKLAMA YAPMALIDIR''
Fuat Çimen yaptığı paylaşımda; ''Nevzat Demir tesislerinin boşaltılması ve bu arazinin başkalarınca alındığı dedikodusu dağ gibi. Doğru olmadığına inanıyor ve umuyorum.  @Besiktas başkanı ve yönetimi bu konuda acil açıklama yapmalıdır. Bu konu teknik direktör konusundan çok daha hayati ve önemli bir konudur.'' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMIN ALTINA YORUMLAR YAĞDI

Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolseverler, Fuat Çimen'in paylaşımının altına yorum yağdırdı.

İşte o yorumlar;

 

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Beşiktaşlı
27.10.2022 14:08
Orman Bakanlığının tasarrufundaki Nevzat Demir Tesisleri üzerinde Beşiktaş'ın İntifa hakkı vardır. Kimse öte var diyemez. Hatta bitişiğindeki arazide 49 yıllığına kiralanmıştır.  
 
Reisim Atatürk
27.10.2022 13:55
Cumhuriyetçi, Atatürkçü büyük Beşiktaş kulübüne birileri oyun oynayabilir.Kim olabileceklerini siz iyi tahmin edersiniz. Sporda siyaset olmamalı ama maalesef bu ülkede var.  
 
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