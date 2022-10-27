﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'le anlaşma sağlandı.

Şenol Güneş'in bugün resmi açıklamanın ardından göreve başlaması, Ümraniyespor maçında da takımın başında olması bekleniyor.

Güneş, Beşiktaş'ta ekibiyle birlikte göreve başlayacak. İlk yardımcısı da Eren Şafak oldu.

39 yaşındaki Eren Şafak, ilk döneminde de Güneş'in teknik ekibindeydi. Ayrıca Şenol Güneş'in A Milli Takım'da çalıştığı dönemde de analiz sorumlusuydu.