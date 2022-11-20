Prizlerin içinden kokain çıktı!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından önceki hafta Akatlar Mahallesi’nde denetim yapıldı. Bekçilerin denetimlerini sürdürdüğü esnada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Sürücünün araçtan inmesiyle bekçiler, araçtan yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti.

Bunun üzerine bekçiler araçta arama yapmaya başladı. Bagaj kısmında çok sayıda paketli halde elektrik prizi gören bekçiler, ambalajı açıp içerisini kontrol ettiklerinde satışa hazır taş kokain ele geçirdi.

Toplamda satışa hazır 14 paket 23 gram taş kokain daha bulundu. Şahsın üst aramasında ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 12 bin 355 lira ele geçirildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Aramaların ardından gözaltına alınan Gökhan E.’ye “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet'te “dolandırıcılık”, “evden hırsızlık” ve “açıktan hırsızlık” suçlarından toplamda 7 adet suç kaydı olan Gökhan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)