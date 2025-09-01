Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Vaclav Cerny'yi kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic'in, Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bosnalı orta saha oyuncusu, İngiltere'den Hull City'ye transfer oldu. Beşiktaş, Amir'in transferini TFF'ye bildirdi.

Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

