Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile beklenen ayrılık gerçekleşti.
Bosnalı orta saha oyuncusu, İngiltere'den Hull City'ye transfer oldu. Beşiktaş, Amir'in transferini TFF'ye bildirdi.
Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.
