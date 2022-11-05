5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta son dakika: Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ta son dakika: Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Weghorst'tan gelen haber teknik direktör Şenol Güneş'i rahatlattı. Güneş de kararını verdi

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:23
Takip Et

Beşiktaş'ta derbi öncesi flaş gelişme

Beşiktaş'ta son dakika: Şenol Güneş kararını verdi
+
Aa
-

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Derbi öncesi teknik direktör Şenol Güneş'i rahatlatan bir haber geldi.

Siyah beyazlı takımın golcüsü Weghorst, kolundaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitmişti. Hastaneden gelen habere göre Weghorst'un kolunda kırık veya çıkık yok. Weghorst da Şenol Güneş'le görüşerek oynamak istediğini söyledi. Şenol Güneş de bunun üzerine kararını verdi. Buna göre siyah beyazlı takım sahaya çift santrforla çıkacak. Weghorst'un yanında Cenk Tosun da oynayacak.

Güneş, futbolcularıyla yaptığı toplantıda camianın kendilerinden galibiyet beklediğini belirterek baskılı oynamalarını istedi. Orta sahanın önmli olduğunu vurgulayan Güneş, top kayıplarına dikkat etmelerini ve bol pas yapmalarını söyledi.

Beşiktaş’ta Rosier, Saiss, Salih ve Gedson’ın üçer sarı kartı bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolcular bu akşam sarı kart görürse, Antalya maçında forma giyemeyecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
2
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Mutfak tüpüne zam
4
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
5
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
6
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Galatasaray'da sıcak gelişme.. Kongre iptal oldu
﻿Galatasaray'da sıcak gelişme.. Kongre iptal oldu
﻿Galatasaray'da sıcak gelişme.. Kongre iptal oldu
﻿İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı
﻿İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı
﻿İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı
﻿Yunanistan: Türkiye ile ticaret alanında işbirliği marjı yüksek
﻿Yunanistan: Türkiye ile ticaret alanında işbirliği marjı yüksek
﻿Yunanistan: Türkiye ile ticaret alanında işbirliği marjı yüksek
﻿Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
﻿Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
﻿Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.