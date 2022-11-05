Beşiktaş'ta son dakika: Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Derbi öncesi teknik direktör Şenol Güneş'i rahatlatan bir haber geldi.

Siyah beyazlı takımın golcüsü Weghorst, kolundaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitmişti. Hastaneden gelen habere göre Weghorst'un kolunda kırık veya çıkık yok. Weghorst da Şenol Güneş'le görüşerek oynamak istediğini söyledi. Şenol Güneş de bunun üzerine kararını verdi. Buna göre siyah beyazlı takım sahaya çift santrforla çıkacak. Weghorst'un yanında Cenk Tosun da oynayacak.

Güneş, futbolcularıyla yaptığı toplantıda camianın kendilerinden galibiyet beklediğini belirterek baskılı oynamalarını istedi. Orta sahanın önmli olduğunu vurgulayan Güneş, top kayıplarına dikkat etmelerini ve bol pas yapmalarını söyledi.

Beşiktaş’ta Rosier, Saiss, Salih ve Gedson’ın üçer sarı kartı bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolcular bu akşam sarı kart görürse, Antalya maçında forma giyemeyecek.