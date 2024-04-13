Beşiktaş'ta Fernando Santos'un hastalığını Sedat Kaya açıkladı

Doğanın yasasıdır.

"Yenilenmeyen yenilir!"

Kartal örneğin.

Tıpkı insan tırnağı gibi Kartal'ın gagası ve pençeleri yaşlandıkça uzar ve güçsüzleşir.

Yenilenmesi gerekmektedir.

Kartal gagasını ve pençelerini sert yüzeylere sürterek traşlar.

Böylece ölü hücreleri atarak, daha güçlü bir gaga ile pençelere kavuşur.

Avını daha kolay yakalar.

Kartal'ın bu yenilenme yöntemini biri Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'a anlatmalı.

Portekizli'de neofobi hastalığı var sanıyorum.

Neofobi hastalığı, yeni bir şey denemekten kaçan, rutini korumaya çalışan psikolojik bir olumsuzluk.

Tedavisi uğraş ister.

Santos futbolda çok muhafazakar bir karakter.

Yenilik sevmiyor.

Klasik.

Son maçta Başakşehir karşısına orta sahasız çıkan Beşiktaş bugün Samsunspor'a karşı da aynı dizilişle oynadı.

Kağıt üzerinde 4-1-4-1 yazılıyor ama sahada okununuşu; 5-0-5

Savunmayı öne çıkararak,

ofansif yeteneği üstün isimler kontrataklar ve uzun toplarla beslenecek.

Seyir zevki olmayan, pozisyonu az, kısır bir futbol.

Gol gelirse ne ala.

Gelmezse bir sonraki maça.

Santos'un bu klasik taktiği ilk yarıda tuttu.

Özellikle ilk 30 dakikada hızlı çıkışlarla etkili oldular ve Samsunspor cezaalanını karıştırdılar.

Çünkü Semih bu kez sol açık değil, asıl yerinde santrfor oynadı.

Ve golünü de attı.

17. dakikada attığı gol pozisyon alma, çabukluk ve vuruş olarak mükemmeldi.

Semih'i santrfor dışında başka bir mevkide oynatmak "fantazi" değil resmen "ötenazi"dir.

Samsunpor teknik direktörü Markus Gisdol ise Fernando Santos'un aksine, yeniliği değişimi seven, deneyen bir teknik adam.

Göreve başladığında Karadeniz ekibi 7 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Gispol hızır gibi yetişti, Samsunspor'u tehlikeli bölgeden çıkardı.

Gispol oyunu iyi okuyan ve anında müdahale eden bir isim.

İkinci yarının hemen başında iki forvet oyuncusu Schindler ile Muja'yı oyuna aldı ve maçta dengeyi kurdu.

O andan itibaren Samsunspor atakları sıklaştı.

67.dakikada da Schindler'in asistinde Emre Kılınç beraberliği sağladı.

Maçın sonunda skor tabelasında 1-1 eşitlik vardı.

Beşiktaş adına adeta Başakşehir maçının bir kopyası.

İsmini hatırlamıyorum. Bir siyasetçinin sözüydü.

"Her kim değişimi reddederse çürümeye mahkumdur."

Fernando Santos bu futbol felsefesiyle çürümeye mahkum.

Bari Beşiktaş'ı çürütmesine izin vermeyin.

Marcus Gispol'u örnek alın.