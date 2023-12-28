Beşiktaş'ta flaş gelişme. 2 isimle yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılıkları açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Caprara’yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Bunun ardından yardımcı antrenör Cihan Çintay’ın da kendi talebi doğrultusunda görevi bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Sayın Giovanni Caprara’ya ve Sayın Cihan Çintay’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.