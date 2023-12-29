Beşiktaş'ın Bernardeschi planı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Bernardeschi planı ortaya çıktı
Beşiktaş’ın, transfer döneminde dışarıdan sürpriz bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, ABD’nin Toronto takımında oynayan yıldız oyuncu Federico Bernardeschi’yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş’ta teknik direktör sorunu henüz çözülmemişken, iç transferde de bazı hareketler var.

Yeni sezonun ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

AVRUPA’YA DÖNMEK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR

Beşiktaş’ın gündemine gelen Federico Bernardeschi, ABD macerasından memnun değil. İtalyan basınına göre, kanat mevkisinde oynayan 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa’ya geri dönmek istiyor.

Bernardeschi, daha önce Fiorentina ve Juventus gibi büyük kulüplerde forma giymişti. Ancak Beşiktaş’ın bu transferde rakipsiz olmadığı da belirtildi.

MALİYETİ SORUN OLABİLİR

Bernardeschi için İspanya ve İtalya’dan da teklifler var. İtalyan oyuncunun menajeri, en iyi teklifi seçmek için pazarlıklara devam ediyor. Bernardeschi’nin kararı, transferin akıbetini belirleyecek.

Ancak Beşiktaş için bu transferin maliyeti yüksek olabilir. Bernardeschi, yüksek bir maaş alıyor.

33 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST

Federico Bernardeschi, geçen sezon Toronto formasıyla 33 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İlgili Haberler
Aboubakar Afrika yolcusu
Beşiktaş'a Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı cevabı. Başkan Murat Sancak flaş bir paylaşım yaptı
Beşiktaş'ta flaş gelişme. 2 isimle yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta flaş gelişme. 2 isimle yollar ayrıldı
Beşiktaş'ın teknik direktörü kim oluyor? Samet Aybaba'nın açıklayamadığını Mirza Şeker ortaya çıkardı
Beşiktaş Avrupa'da rahat kazandı
Son Haberler
2.31'lik dev basketbolcunun 20 yaşında dünyası karardı Spor
2.31'lik dev basketbolcunun 20 yaşında dünyası karardı
Lisede cemaate ait kitaplar dağıtıldı. Her bir öğrenciye 3 kitap verildi. Bilim öldü her yer tarikat oldu her yer cemaat oldu Gündem
Lisede cemaate ait kitaplar dağıtıldı. Her bir öğrenciye 3 kitap verildi. Bilim öldü her yer tarikat oldu her yer cemaat oldu
ABD ve Meksika'dan flaş sınır kararı. İki ülke anlaştı Dünya
ABD ve Meksika'dan flaş sınır kararı. İki ülke anlaştı
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı Gündem
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı
Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi Gündem
Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Turhan Çömez Van'da bir köylüyle konuştu yüzde yüz gerçeği öğrendi. Ankara'daki vekillerin yüzü kızaracak Gündem
Turhan Çömez Van'da bir köylüyle konuştu yüzde yüz gerçeği öğrendi. Ankara'daki vekillerin yüzü kızaracak
Bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı