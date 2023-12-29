Beşiktaş'ın Bernardeschi planı ortaya çıktı

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, ABD’nin Toronto takımında oynayan yıldız oyuncu Federico Bernardeschi’yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş’ta teknik direktör sorunu henüz çözülmemişken, iç transferde de bazı hareketler var.

Yeni sezonun ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

AVRUPA’YA DÖNMEK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR

Beşiktaş’ın gündemine gelen Federico Bernardeschi, ABD macerasından memnun değil. İtalyan basınına göre, kanat mevkisinde oynayan 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa’ya geri dönmek istiyor.

Bernardeschi, daha önce Fiorentina ve Juventus gibi büyük kulüplerde forma giymişti. Ancak Beşiktaş’ın bu transferde rakipsiz olmadığı da belirtildi.

MALİYETİ SORUN OLABİLİR

Bernardeschi için İspanya ve İtalya’dan da teklifler var. İtalyan oyuncunun menajeri, en iyi teklifi seçmek için pazarlıklara devam ediyor. Bernardeschi’nin kararı, transferin akıbetini belirleyecek.

Ancak Beşiktaş için bu transferin maliyeti yüksek olabilir. Bernardeschi, yüksek bir maaş alıyor.

33 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST

Federico Bernardeschi, geçen sezon Toronto formasıyla 33 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.