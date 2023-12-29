Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kadro dışı kalan Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

Siyah-beyazlı kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, Eric Bailly’nin kontratının sonlandırıldığını açıkladı.
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Futbol A Takımımızın futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı olarak sözleşmesi iptal edilmiştir.
Eric Bailly’ye gelecek kariyerinde başarılar temenni ederiz.”
KADRO DIŞI KALAN İSİMLERDENDİ
Eric Bailly, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcudan birisiydi.
Siyah-beyazlılarda Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana kadro dışı bırakılmıştı.
İlgili Haberler