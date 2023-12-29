Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kadro dışı kalan Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kadro dışı kalan Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı futbolcu Eric Bailly ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Eric Bailly’nin kontratının sonlandırıldığını açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Futbol A Takımımızın futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı olarak sözleşmesi iptal edilmiştir.

Eric Bailly’ye gelecek kariyerinde başarılar temenni ederiz.”

KADRO DIŞI KALAN İSİMLERDENDİ

Eric Bailly, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcudan birisiydi.

Siyah-beyazlılarda Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana kadro dışı bırakılmıştı.

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