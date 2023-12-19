Beşiktaş'ta flaş gelişme. 5 oyuncu takıma katıldı

Haftalardır sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a 5 müjde birden geldi.

Tedavileri tamamlayan 5 futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı.

Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic'in takıma geri dönmesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın elini güçlendirdi.

Siyah-Beyazlı ekipte Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

Bu arada Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.