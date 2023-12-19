Beşiktaş'ta flaş gelişme. 5 oyuncu takıma katıldı

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta flaş gelişme. 5 oyuncu takıma katıldı
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan 5 oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı.

Haftalardır sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a 5 müjde birden geldi.

Tedavileri tamamlayan 5 futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı.

Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic'in takıma geri dönmesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın elini güçlendirdi.

Siyah-Beyazlı ekipte Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

Bu arada Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.

19-aralik-antrenman-fotograflari-980-000068.jpeg

19-aralik-antrenman-fotograflari-980-000070.jpeg

19-aralik-antrenman-fotograflari-980-000060.jpeg

İlgili Haberler
Beşiktaş'a Çarşı'nın nefesini kestiği ünlü golcü geliyor. İlk transfer belli oldu
Beşiktaş'ın efsanesine yapılan büyük ayıbı Gürel Yurttaş açıkladı. Yok artık
Beşiktaş Avrupa'da galibiyet arıyor
Beşiktaş Avrupa'da galibiyet arıyor
Son Haberler
Serpil ne demek? Serpil isminin anlamı nedir? Gündem
Serpil ne demek? Serpil isminin anlamı nedir?
Selda ne demek? Selda isminin anlamı nedir? Gündem
Selda ne demek? Selda isminin anlamı nedir?
Başakşehir Sivasspor maçında hakemlere çiçek verildi Spor
Başakşehir Sivasspor maçında hakemlere çiçek verildi
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı Gündem
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı
IŞİD mensubu 6 Suriyeli yakalandı Gündem
IŞİD mensubu 6 Suriyeli yakalandı
Kassandra 2023'ü yeni yılda mumla arayacağız diyerek uyardı. ‘2024 keşke gelmeseydi’ diyeceksiniz Gündem
Kassandra 2023'ü yeni yılda mumla arayacağız diyerek uyardı. ‘2024 keşke gelmeseydi’ diyeceksiniz