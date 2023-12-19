Arda Turan akıllanmıyor! Aynı hatayı 6. kez yaptı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 39 bin TL para cezası verdi.



PFDK'nın bugün yapılan toplantısında, Turan'a Eyüpspor - Şanlıurfaspor maçında akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ve Futbol Disipli Talimatı'nın 11. maddesinin uygulanması suretiyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



ARDA TURAN'DAN 6. KURAL İHLALİ

Arda Turan, akreditasyon kartını görünür şekilde takmadığı için 5 kez PFDK'ya sevk edilmişti. Genç teknik adam bu sevklerinde 1 kez uyarı alırken, 4 kez de para cezası almıştı. Eyüpspor'un hocası toplamda 107 bin 250 TL para cezasına çarptırılmıştı. Son cezayla birlikte Turan'ın aldığı toplam ceza 146 bin 250 TL'ye yükselmiş oldu.